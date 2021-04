Volgende grote Windows 10 update brengt belangrijke verbetering - Apparata

De volgende grote Windows 10 update gaat je fijne dingen bezorgen. We leggen het je uit.

Gedurende het jaar komt Microsoft met kleine updates voor Windows 10, maar ook een paar keer per jaar met grote updates. Die updates brengen belangrijke vernieuwingen met zich mee. De ene update is relevanter voor jouw situatie dan de ander. In dit geval is de volgende big Windows 10 update wellicht van toepassing op jou.

Windows 10 krijgt met de volgende grote update namelijk ondersteuning voor Advanced Audio Coding (AAC) met Bluetooth. Gamers die een Bluetooth headset gebruiken of Windows 10-gebruikers die muziek luisteren op deze manieren zullen hier enorm blij mee zijn. AAC is de volgende stap in audiokwaliteit, maar op deze manier via Bluetooth luisteren op Windows 10 kan niet. Alleen bedraad kan dat. Nu kun je de discussie voeren tussen Bluetooth en bedrade audiokwaliteit, maar die bewaren we voor een andere keer.

Op dit moment is Microsoft nog druk aan het testen met deze mogelijkheid. De functie is al te gebruiken in de laatste Insiders Build. Later dit jaar kun je echter de AAC ondersteuning verwachten met de volgende grote Windows 10 update. Daarmee kun je door het huis wandelen met je draadloze koptelefoon op, terwijl je naar hoge kwaliteit muziek in AAC kunt luisteren. Toch een prettige ontwikkeling!