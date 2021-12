Volgens deze bekende investeerder is Bitcoin het nieuwe goud

Het doet denken aan goud en kan het volgens hem geen kwaad om Bitcoin onderdeel te maken van je portfolio.

Als je van plan bent te gaan beleggen is één ding van cruciaal belang. Spreiding! Door niet vuistdiep in één sector te investeren voorkom je dat heel je portfolio onder water komt te staan als een specifieke sector geraakt wordt door een crisis. Spreiden kan ook betekenen dat je verschillende zaken aankoopt, van aandelen en grondstoffen tot cryptocurrency.

MarketWatch had onlangs een interview met Ray Dalio. Deze miljardair behoort tot één van de bekendste investeerders uit de Verenigde Staten. Hij is topman binnen Bridgewater Associates, één van de grootste hedgefonds in de wereld. In interviews worden vaak Bitcoin gerelateerde vragen gesteld aan succesvolle investeerders en ook Dalio kreeg zo’n vraag voor zijn kiezen.

In het interview maakt de miljardair duidelijk dat hij gelooft in de potentie van de blockchain. Daarnaast zegt hij dat je Bitcoin kunt zien als het nieuwe goud. Hij zegt erbij geen expert te zijn, maar dat het geen kwaad kan om Bitcoin onderdeel uit te maken van je portfolio. Goud is een bewezen alternatief op fiat geld in tijden van inflatie. Bitcoin kan dat ook zijn, al bestaat het nog te kort om het net zo solide te zien als goud. Pas over tientallen jaren kun je achteraf terugkijken en concluderen of Bitcoin net zulke goede kapitaalbescherming is als goud. Kortom, de tijd zal het leren.