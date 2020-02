Voor het eerst in jaren nieuwe talen op Google Translate

Maar welke talen zijn er eigenlijk toegevoegd?





Google Translate heeft een gigantische bibliotheek aan talen beschikbaar. En geef maar toe, ook jij hebt ongetwijfeld eens een situatie gehad waar de dienst van pas kwam.

Wat je misschien niet wist is dat Google al jaren geen nieuwe talen heeft toegevoegd. Al sinds 2016 werkt het techbedrijf met dezelfde database. Daar komt nu eindelijk verandering in. Google heeft vijf nieuwe talen toegevoegd aan Translate. Het mag geen verrassing heten dat je volgende vakantiebestemming er mogelijk niet tussenzit. Alle voor de hand liggende talen zijn immers al beschikbaar in Translate.

De vijf nieuwe talen zijn Kinyarwanda (Rwanda), Odia (India), Tataars (Tatarije), Turkmeens (Turkmenistan) en Oeigoers (Oeigoeren). In het geval van Kinyarwanda, Tataars en Oeigoers is er ook ondersteuning voor virtuele toetsenborden toegevoegd.

Met deze nieuwe toevoegingen komen het aantal beschikbare talen op Google Translate uit op 108 talen. Nog steeds een schijntje in vergelijking met alle gesproken talen op de wereld. Er zijn duizenden verschillen talen. Google is dus nog wel even zoet als ze de bibliotheek verder willen uitbreiden.