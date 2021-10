VS houdt deur open voor Bitcoin, koers stijgt

De VS (Verenigde Staten) stelt zich positief op tegenover Bitcoin en andere cryptocurrency. De Bitcoin koers reageert positief.

Terwijl een land als China juist zoveel mogelijk deuren richting cryptocurrency probeert dicht te houden, zien we het tegenovergestelde gebeuren in de Verenigde Staten. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve in de VS, heeft gezegd dat er geen intentie is vanuit de VS om Bitcoin en andere cryptocurrency te verbieden.

De uitspraak heeft een goede uitwerking op de koers van Bitcoin. Als Powell het tegenovergestelde gezegd had, zou de koers er heel anders hebben uitgezien. Bitcoin plust met enkele procenten vanmorgen en klimt richting de 45.000 dollar in waarde.

Het is geen vrijbrief voor crypto om als onkruid te groeien in de Verenigde Staten. Zo pleit Powell voor regulering vanuit de overheid om enige controle te behouden. Dit hoeft niet iets negatiefs te betekenen. Reguliere valuta heeft immers ook te maken met regulatie. Juist door regulatie is crypto minder aantrekkelijk voor criminelen en juist aantrekkelijker voor bedrijven om er iets mee te doen. We hoeven dus vanuit de VS geen ban te verwachten met betrekking tot Bitcoin en andere cryptocurrency. Goed nieuws voor iedereen met crypto of een ieder die iets met crypto wil gaan doen.