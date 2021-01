Zo komt de AirPods Max aan zijn heftige prijskaartje - Apparata

De nieuwe AirPods Max zijn zeker niet voordelig te noemen. Dat heeft natuurlijk een reden.

Ja, de producten van Apple zijn vaak wat duurder. Het is echter niet zo dat je puur meer moet betalen omdat er een appeltje op staat. Neem nu de nieuwe AirPods Max. Ze kosten maar liefst 629 euro. Daar krijg je een excentriek design en een mooie premium koptelefoon voor terug. Maar er zijn nog meer redenen waarom dit product van Apple zo prijzig is.

Daarvoor moeten we naar de hardware experts van iFixit. Ze hebben de AirPods Max voor een eigen onderzoek compleet uit elkaar gehaald. Als eerste ontdekten ze dat de koptelefoon geen ontzettend grote ramp is om uit elkaar te halen. In vergelijking met bijvoorbeeld een MacBook zijn er een aantal onderdelen die gewoon te vervangen zijn. Duik je dieper in op de hardware, dan wordt het wel wat lastiger zonder de hulp van een expert of Apple-medewerker.

iFixit ontdekte verder een elektromagnetische scharnier dat sterk genoeg is om elke keer weer gebruikt te worden. Je gaat daardoor beter begrijpen waar Apple het prijskaartje op gebaseerd heeft, aldus de onderzoekers. Uiteindelijk is het toch het beste om er een expert bij te halen als je iets moet repareren aan de AirPods Pro Max, want de koptelefoon krijgt een reparatiefactor van 6 van iFixit op een schaal van 1 tot 10.