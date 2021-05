Waarom er duizenden films en series naar Amazon Prime komen - Apparata

Amazon heeft een meesterzet gedaan. Met een nieuwe deal komen er duizenden films en series naar Amazon Prime, de streamingdienst van het Amerikaanse bedrijf.

Een harde klap in het gezicht van Netflix. Althans, deze zet van Amazon gaan ze wel voelen. Amazon heeft namelijk het filmproductiebedrijf Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) overgekocht. Het gaat hier om een megadeal van 8,45 miljard dollar. Enorm veel geld, maar daar krijgt Amazon ook enorm veel voor terug.

Van een karig aanbod van films en series kun je straks niet meer spreken. Amazon Prime krijgt er door deze deal vermoedelijk duizenden nieuwe films en series bij. En MGM vertegenwoordigt een aantal belangrijke titels. Onder andere James Bond, Rocky, tv-serie Vikings en ga zo maar door vallen onder MGM.

Voor Netflix, Disney+ en andere grote streamingsdiensten is het een pijnlijke zet die Amazon hier gedaan heeft. Elke dienst heeft zo zijn eigen unieke aspecten. Voor de consument wordt het er in elk geval niet makkelijker op. Want al die diensten hebben steeds gavere dingen te bieden. Maar om nu vier abonnementen op Netflix, Disney+, Amazon Prime en AppleTV+ af te sluiten is ook zo wat, nietwaar? Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het is in elk geval positief dat Amazon verder door kan groeien met Prime met deze overname. Want dat betekent meer content voor ons, de kijker, om naar te koekeloeren.