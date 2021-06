Waarom er nog geen digitale Euro is! - Apparata

Digitale munten zijn booming, maar waarom is er nog geen digitale euro?

De grote cryptocurrencies zitten momenteel in een dipje, maar de populariteit is ongekend. Heel mensen hebben geïnvesteerd en nog meer mensen willen investeren. Zeker nu je geen rente krijgt op je spaargeld is het een goed alternatief. Overheden zien dit ook gebeuren en kunnen niet ontkennen dat digitaal geld de toekomst is.

Digitale Euro

Wat ook kenmerkend is voor overheden is dat ze altijd achter de markt aan hobbelen. Ze zijn altijd later met ontwikkelingen. Zo ook met crypto’s. Overheden zitten te broeden op regels en wetten, om de boel meer te reguleren. Maar denken ook na om een eigen digitale munt te maken. In Europa zal dat een digitale Euro betekenen. Cruciaal bij een munt (en ook bij de huidige Euro) die uitgegeven wordt door Europa is: vertrouwen!

Privacy

Vertrouwen in de munt dat het waarde heeft en zal behouden. Maar een digitale munt heeft nog een ander aspect dat hier mee te maken heeft, namelijk privacy. De European Data Protection Board (EDPB) heeft dan ook een oproep gedaan aan EU-instellingen om de privacy te handhaven bij het ontwerpen van een digitale versie van de euro. Het bureau staat klaar om advies te geven over gegevensbeschermingskwesties rond het project. Ondertussen heeft een directielid van de ECB gezworen dat de digitale euro de privacy van gebruikers zal beschermen.

De onafhankelijke instantie benadrukt dat het waarborgen van privacy en gegevensbescherming van doorslaggevend belang zal zijn voor het succes van een project om Europa’s gemeenschappelijke fiat-valuta te digitaliseren. In een aankondiging die op haar website is gepubliceerd, benadrukte het bestuur:

‘Een zeer hoge standaard van privacy en gegevensbescherming is van cruciaal belang om het vertrouwen van eindgebruikers te versterken en moet worden beschouwd als een onderscheidend element in het aanbieden van een digitale euro, die een sleutelfactor voor succes vormt.’

De EU moet wel vaart maken, andere centrale banken zijn al verder met het ontwikkelen van een digitale munt. Waar het vertrouwen in de EU als instelling niet erg hoog is, zal de digitale Euro ook nog het vertrouwen moeten winnen van de gebruiker. Zou jij het gebruiken als betaalmiddel?