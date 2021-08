Waarom het Xbox menu op je televisie er beter uitziet

Eindelijk komt Xbox met een feature voor het menu van de Series X dat er eigenlijk al vanaf het begin mogelijk zou moeten zijn.

Gamen in 4K HDR op de huidige, nieuwe generatie, consoles. Heerlijk, jazeker! Maar wat Microsoft tot voor kort nog niet zo goed voor elkaar had was het menu. In tegenstelling tot concurrent PlayStation, was het menu van de Xbox Series gewoon in 1080p. Geen enorm puntje om je aan te storen, maar het voelde toch wat maf.

Met de nieuwste release van Xbox Insider Alpha Skip-Ahead (2109.210813-2200) komt daar een einde aan. Eindelijk is het Xbox menu gedoopt in 4k. Home, Guide en andere elementen van de UI hebben de upgrade naar 4k gekregen. Wie deze proefversie niet draait heeft nog gewoon met 1080p te maken. Naar verwachting krijgt het grote publiek pas dit najaar de software update naar een 4k Xbox Series X menu.

Eén van de grote veranderingen tussen de oude generatie en de nieuwe generatie consoles is de overgang van 1080p naar 4k gaming. Het is daarom jammer te noemen dat Microsoft dit niet voor elkaar kreeg met de eigen UI van Xbox. Uiteindelijk is het gelukt, maar komt dus pas een jaar na de release van de console zelf.