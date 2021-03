Waarom Microsoft's LinkedIn 1,4 miljard mensen weigert - Apparata

Microsoft’s zakelijke sociale medium, LinkedIn, accepteert momenteel geen nieuwe aanmeldingen in China. Wat is er achter de schermen aan de hand?

Microsoft weert tijdelijk bijna 1,4 miljard mensen, ofwel de gehele Chinese bevolking, van het zakelijke sociale medium LinkedIn. LinkedIn is een van de enige buitenlandse sociale media die in China toegestaan is, maar Microsoft stopt nieuwe aanmeldingen even. Dat heeft naar eigen zeggen alles met de lokale wetgeving te maken. Maar achter de schermen lijkt er meer te spelen.

LinkedIn uit China

Volgens Microsoft is LinkedIn in China tijdelijk niet beschikbaar voor nieuwe gebruikers vanwege bepaalde wetten. Om het platform conform de censurerende wetgeving te maken, heeft het miljardenbedrijf kennelijk wat tijd nodig.

Maar Bloomberg vraagt zich op basis van analisten af of er misschien meer meespeelt. Microsoft Exchange Server werd een week geleden namelijk naar eigen zeggen gehackt door Chinese overheidshackers. Het indirecte verbod op LinkedIn zou mogelijk een repercussie zijn voor de aantijgingen tegen China. Volgens LinkedIn zelf heeft de huidige heisa daarentegen niks met de gigantische cyberaanval te maken.

Het is daarentegen niet precies duidelijk waarom LinkedIn geen nieuwe aanmeldingen uit China accepteert. In het gelinkte persbericht staat geen specifieke informatie over de betreffende wetten.

Ook is er volgens Bloomberg geen enkel bericht te vinden van Chinese (staats) media over wat LinkedIn dan verkeerd zou doen. Wel weten we dat er afspraken tussen de twee partijen zijn over bepaalde content die gecensureerd moet worden.

Kortom, het is allemaal maar een raar verhaal omtrent het zakelijke medium en het invloedrijke land. Zoals het er nu naar uitziet accepteert LinkedIn straks weer nieuwe aanmeldingen van Chinezen, als alle problemen zijn afgehandeld.