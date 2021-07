Waarom ook niet: een Tag Heuer Super Mario Smartwatch - Apparata

Afbeelding via Tag Heuer

We hebben allemaal wel eens Super Mario gespeeld, maar nu heeft Tag Heuer er een smartwatch van gemaakt. Met gamification! Cool of niet?

De horlogemaker Tag Heuer heeft vandaag aangekondigd dat het samenwerkt met Nintendo om een ​​Super Mario-editie van zijn Connected smartwatch te maken, met “de onverschrokken, iconische held” in verschillende wijzerplaten en animaties. Je favoriete loodgieter voor videogames is dus binnenkort beschikbaar op een Wear OS-horloge.

Tag Heuer Super Mario Smartwatch

Laten we gelijk maar beginnen met de prijs, die is namelijk niet mis. Het horloge zal volgens Engadget beschikbaar zijn vanaf 15 juli voor $2.150, wat in lijn is met hoeveel de Connected-serie in het verleden heeft gekost. In euro’s zal het apparaat ongeveer hetzelfde kosten. Toch wel een heel bedrag voor een smartwatch. Een van de hoogtepunten hier is echter dat het bedrijf Mario’s uiterlijk gebruikt, om dragers aan te moedigen actief te worden en hen te belonen wanneer ze bewegen.

Volgens de horlogemaker zal Mario’s “vrolijke en actieve persoonlijkheid dragers van de smartwatch aanmoedigen om ook te genieten van bewegen.” Blijkbaar doen we dat te weinig en dit horloge gaat je daarbij helpen. Maar het gaat er niet alleen om geïnspireerd te worden door simpelweg zijn gezicht op je pols te zien. De wijzerplaat van het horloge wordt “levendiger en levendiger naarmate de drager actief is”.

Gamification

Het horloge zal een gamification- beloningssysteem hebben. Denk hierbij aan dat Mario je elke ochtend groet als je wakker wordt. Of als je rondloopt dat je verschillende animaties ziet als je 25, 50, 75 en 100 procent van je stappendoel bereikt. De afbeeldingen zullen heel herkenbaar voor je zijn: de Super Mushroom, Pipe, Super Star en Goal Pole.

Afbeelding via Tag Heuer

Tevens heeft het horloge zelf Super Mario- accenten op de drukknoppen, het kroonlogo en in de rand zijn symbolen geëtst die de in-game-objecten weerspiegelen die je ook zult zien als je je stappendoelen haalt. Een letter M is gegraveerd op de gespen van de band en de kroon, terwijl de woorden “TAG Heuer x Super Mario Limited Edition” ook in de achterkant van het horloge zijn gegraveerd. Er komen 2.000 van deze horloges. Wil je er een kopen? Dan kan dat in de winkels van Tag Heuer of op hun website.