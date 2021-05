Waarom Twitch met onnodig sexy hot tub categorie komt - Apparata

Twitch lanceert een nieuwe categorie waarin Hot Tubs en Pools centraal staan, maar dat doet het niet van harte, eerder noodgedwongen.

Streamingplatform Twitch heeft iets nieuws, namelijk de Pools, Hot Tubs, and Beaches categorie. Nu vragen alle gamers op aarde zich af wat het bijna exclusief gamer-georiënteerde platform met de onnodig naakte categorie moet. De laatste tijd bleek daarentegen dat er nauwelijks een andere oplossing is; bikini-streams lopen de spuigaten uit en dit lijkt de enige oplossing.

Twitch omarmt hot tubs

De categorie kwam er noodgedwongen, nadat voornamelijk aantrekkelijke vrouwen een loophole in het Twitch-beleid vonden, zo legt het platform uit. Volgens de regels van Twitch mogen streamers ‘in gepaste situaties’ naaktheid en bikinis laten zien. Naaktheid geldt vooral voor het bodypainten en daar horen strikte regels bij. Maar de bikini-regel geldt voor het strand, het zwembad en jawel, een hot tob.

Aandacht-hongerige streamers gingen massaal in een opblaasbadje zitten in hun studio. En het grappige is nog, de ongetwijfeld voornamelijk mannelijke kijkers kwamen massaal op dergelijke streams af. Het werd zo erg dat ogenschijnlijk onbekende, niets toevoegende nieuwe streamers binnen de kortste keren razend populair werden. Maar alleen in bikini.

Terug naar normaal?

Nu ‘verbant’ Twitch dergelijke Hot Tubs-streams noodgedwongen naar de nieuwe categorie. Op deze manier blijft deze overduidelijk uitdagende content (doorgaans met ’18+’ getiteld) in één categorie. Dat voorkomt dat één dergelijke streamer – vaak neerbuigend of met een knipoog Twitch thot genoemd – tijdens het spelen van bijvoorbeeld Minecraft tevens alle andere ‘normale’ streamers van kijkers berooft.

Anderzijds ontvangen dergelijke streamers ook veel negatieve aandacht, wederom van mannelijke kijkers. Seksisme is aan de orde van de dag bij zulke streams. Soms is dat ergens wel te begrijpen, maar soms ook volledig buitensporig. Wederom helpt de categorie daarbij.

Volgens Twitch is het overigens wel een tijdelijke oplossing. De loophole blijft bestaan en ook het naaktheid-beleid wordt niet aangepast. Het platform maakt niet duidelijk wat lange termijn plannen precies inhouden.