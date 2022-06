War Thunder-gamer deelt WEER geclassificeerde militaire data

Het is voor de derde keer raak op het War Thunder-forum, want een fan van de game heeft er weer geclassificeerde militaire documenten gelekt!

Sommige communities zijn meer toegewijd dan andere maar in de gamewereld is er één alleenheerser: War Thunder-fans. Op het forum van de tankgame zijn nu voor de derde keer geclassificeerde militaire gegevens gedeeld. Het ergste is nog dat de betreffende leaker de situatie verkeerd had begrepen! Risico op veroordeling van landverraad voor niets…

War Thunder-fans en de geclassificeerde militaire data

War Thunder is een tanksimulator waar de ontwikkelaar veel echte details in verwerkt. De game moet zo realistisch mogelijk simuleren hoe ouderwetse en moderne tanks met elkaar in gevecht gaan. Zo ook de Chinese DTC10-125 anti-tankraket.

Maar een iets té enthousiaste fan was niet tevreden over de statistieken van de specifieke kogel. In een reactie op een ondertussen verwijderde forumpost op het War Thunder-forum deelde hij daarom eenduidige foto’s; een onderdeel van de daadwerkelijke kogel en een geclassificeerd Chinees document met details over het wapen!

Wat nog het ergste is, zo detailleert een forumgebruiker, is dat ontwikkelaar Gaijin Entertainment zeer open is over het feit dat toevoegingen aan de game in eerste instantie met placeholders werken. Met andere woorden, de data die de leaker deelde zijn een reactie op tijdelijke statistieken.

Wéér militaire data gedeeld

De kers op de taart van dit absurde verhaal? Dit al de derde keer is dat er geclassificeerde data op het War Thunder-forum gedeeld wordt. Fans van de game zijn zó toegewijd aan realisme, dat er al twee keer eerder geheime details gedeeld werden.

Gaijin is dan ook zeer duidelijk over deze incidenten: er mogen geen geclassificeerde documenten op het forum gedeeld worden!

Bron: PC Gamer