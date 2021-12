Waren crypto’s maar nooit uitgevonden!

Zeggen wij niet, maar de mega- investeerder Charlie Munger. Hij is van mening dat het beter zou zijn als crypto’s nooit uitgevonden waren. Lees hier waarom.

Charlie Munger, voor veel mensen zegt de naam niks. Maar hij is de rechterhand van Warren Buffett. En dat is één van de rijkste personen ter wereld. Met hun investeringsbedrijf investeren ze miljarden, bijvoorbeeld in Coca Cola. Munger zegt dat China het juiste heeft gedaan om cryptocurrencies, inclusief Bitcoin, te “verbieden”. Hij wenste dat cryptocurrencies nooit waren uitgevonden, en benadrukt dat hij niet zal deelnemen aan de crypto-boom. Hij beschouwt “dit tijdperk nog gekker dan het dotcom-tijdperk.” Hij heeft dan ook geen Bitcoins.

Crypto’s, waren ze maar nooit uitgevonden

Het investeringsbedrijf heet Berkshire Hathaway en de Vice-voorzitter is Charlie Munger. Hij is bekend als de rechterhand van Warren Buffett, en sprak vrijdag over cryptocurrency tijdens de Sohn Hearts and Minds, het belangrijkste investeerdersevenement van Australië. De 97-jarige noemde Bitcoin eerder “rattengif” en vergeleek cryptocurrency-handel met “drollen verhandelen”.

In een commentaar op de huidige investeringsomgeving zei hij: “Ik denk dat de dotcom-boom qua waardering nog gekker was dan wat we nu hebben. Maar over het algemeen vind ik dit tijdperk nog gekker dan het dotcom-tijdperk.”

Over cryptocurrency zei de oude baas: “Ik kan er gewoon niet tegen om op de een of andere manier deel te nemen aan deze waanzinnige hausses. Het lijkt te werken. Iedereen wil instappen.”

Geld verdienen

De directeur van Berkshire benadrukte echter dat hij “een andere houding” heeft en verder uitwerkt: “Ik wil mijn geld verdienen door mensen dingen te verkopen die goed voor hen zijn, niet dingen die slecht voor hen zijn.” Hij voegde eraan toe: “Geloof me, de mensen die cryptocurrencies creëren, denken niet aan de klant, ze denken aan zichzelf.”