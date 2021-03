Was de iPhone 12 mini een fout van Apple? - Apparata

De populariteit van de iPhone 12 mini lijkt vies tegen te vallen. Is het lanceren van de kleinere iPhone een fout geweest van Apple?

De iPhone 12 line-up van 2020 bestond uit een flink aantal smartphones. De iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max én de 12 mini. Met de 12 mini lanceerde Apple -in mijn ogen- een interessante smartphone. Wel de nieuwste specificaties, maar geen joekel van een telefoon in je handen. Dat is met de meeste Android vlaggenschepen toch wel anders.

Blijkbaar was de 12 mini met zijn 5.4-inch display toch minder interessant dan ik dacht. Volgens Nikkei heeft Apple besloten om de productie van de iPhone 12 mini terug te schroeven voor de eerste zes maanden van dit jaar. Tegenvallende verkopen zou de reden zijn voor deze beslissing. Volgens de bron verkoopt Apple 70 procent (!) minder exemplaren van de 12 mini dan ze zelf voor ogen hadden.

Voor de complete iPhone 12 productie betekent dat een daling van 20 procent in het aantal geproduceerde exemplaren. Wie wel interesse heeft in zo’n iPhone 12 mini moet dus mogelijk dit jaar nog handelen. De kans is groot dat de smartphone geen opvolger krijgt. Apple gaat immers niet dezelfde fout nog een keer maken. En dat is jammer, want blijkbaar zijn kleinere smartphones gewoon niet langer populair.