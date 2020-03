Wat doen wij verkeerd??? [video]

Deze kindsterretjes zijn nu al (multi)miljonair op Youtube.





Waar veel evenementen momenteel hinder onvervinden of zelfs afgelast worden door zorgen over het Coronavirus ging de New York Toy Fair (van 22 t/m 26) februari wel door. Tussen de kinderen die je daar kon spotten liep een opvallend groot aantal selfmade miljonairs. Dankzij vlogs en filmpjes op Youtube verdienen zij al miljoenen voordat ze oud genoeg zijn om hun eerste rijkeluisauto te kopen of een glas champagne te bestellen om het succes te vieren. Ben jij benieuwd wie deze kindsterretjes zijn? Wij zetten er een aantal op een rij.

Damian Camarillo

De nu 12-jarige Damian Camarillo werd in 2015 een hit toen hij samen met zijn neef… een zak pittige chips leeg at. Inmiddels is de halve familie Camarillo aan het vloggen (de andere helft werkt achter de schermen) en is Damion het gezicht van de familie. Als hij samen met zijn broertje een potje Fortnite speelt kijken er rustig zo’n 4 miljoen mensen en daarmee weet de familie zo’n miljoen dollar per jaar binnen te harken, waar hij het leeuwendeel van verzorgd.

Tic Tac Toy Family

Ook voor meisjes zijn er genoeg rolmodellen te vinden. Zo maken Addy en Maya als leading (young) ladies van het kanaal Tic Tac Toy Family Youtube onveilig met allerlei video’s over hun belevenissen. Ook hier gaan miljoenen viewers over het kanaal hetgeen hen inmiddels een eigen speelgoedlijn en deal met Mattel (ja, die van Barbie) heeft opgeleverd. Het miljoen vermogen zijn zij dan ook al lang gepasseerd. Een leuk filmpje voor Mattel wordt namelijk met gemak meer dan 300.000 keer bekeken.

Ryan Kaji spant de kroon

Wie denkt dat de sterretjes uit voorgaande filmpjes weinig te wensen over hebben komt bedrogen uit. De families, die vaak achter de schermen meewerken, blijven de kinderen natuurlijk uitdagen. Hun grote voorbeeld is de 8-jarige Ryan Kaji. Hij heeft met zijn Youtube-kanaal Ryan’s world inmiddels meer dan 24 miljoen volgers verzameld. Zijn filmpjes, waarin hij expirimenten doet en trucjes laat zien, scoren dan ook makkelijk een miljoen views binnen 24 uur, zoals je hieronder kunt zien.

Daarmee is Ryan’s world meer dan rijkelijk beloond. Op 8-jarige leeftijd weet hij namelijk mede dankzij een eigen programma op Nickolodeon en een speelgoedlijn met een jaaromzet van $ 200 miljoen al zo’n $ 25 miljoen per jaar te verzilveren.

Of we iets verkeerd doen is de vraag, want steeds meer mensen vragen zich af of dit wel gezond is voor de kinderen. De Amerikaanse overheid wil dan ook paal en perk stellen aan de kind-influencers. Gelukkig kunnen zij altijd nog proberen hun carriere voort te zetten als ze gaan studeren, mits ze natuurlijk wel ‘in control’ blijven.

Bron: BBC.com