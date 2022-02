Wat heeft dit peperdure horloge met Bitcoin te maken?

Nou, best veel eigenlijk. Dit moet je weten over het Hublot Big Bang Unico Ledger horloge, met een vleugje Bitcoin.

Luxemerk Hublot is een samenwerking aangegaan met Ledger. Dat laatste zegt je misschien niks, maar Ledger is een bekend bedrijf dat hardware oplossingen verkoopt om je cryptocurrency veilig en offline op te bewaren. Samen zijn de twee partijen tot een fraai horloge gekomen. De Hublot Big Bang Unico Ledger. Het horloge grijpt terug op de tijd dat de mensheid voor het eerst met munten begon te betalen.

Het ruilprincipe van heel vroeger werd ooit overgenomen door betalen met zilver en goud. De basis van het geldsysteem waar we vandaag de dag mee werken. Een stukje goud en zilver is verwerkt in de behuizing van het Big Bang Unico Ledger horloge. Daarnaast staat het motto van Bitcoin gegraveerd in het latijn op de bezel van het uurwerk. Vires in Numeris, wat zoiets betekent als kracht in getallen. Ledger gebruikt het gezegde altijd al op de hardware wallets van het bedrijf.

Hublot Big Bang Unico Ledger

De Big Bang Unico Ledger is 42mm groot en zal worden gemaakt in een oplage van slechts 50 stuks. En het is een gewoon mechanisch horloge. Geen offline hardware wallet waar je Bitcoin op kunt bewaren, mocht je dat soms denken. Maar met aanschaf van het horloge zit in de doos wel degelijk een unieke Ledger & Hublot Nano X wallet om je crypto op te bewaren. Het horloge was verkrijgbaar via Hublot voor meer dan 25.000 euro voor een exemplaar, maar inmiddels zijn alle horloges uitverkocht.