Wat is er aan de hand met de Apple Watch titanium?

Afbeelding via Apple

Ben je in de markt voor een Apple Watch titanium, dan moet je veel moeite doen om er één te kunnen kopen. Maar waarom is dat?

Apple heeft mogelijk de vraag onderschat. Veel mensen willen de luxe smartwatch en daarom zijn er tekorten. Dus als jij van plan was om jezelf te trakteren op een Apple Watch Series 6 titanium dan heb je pech. Verschillende sites merken op dat het horloge zo goed als niet te bestellen is.

Apple Watch titanium kopen

Bloomberg en MacRumors hebben dit onderzocht. En zij kwamen erachter dat deze Apple Watch bijna niet beschikbaar is. In de online winkels van Apple, in zowel Amerika en andere landen, is het apparaat niet te bestellen. Of je nou probeert af te halen of te bezorgen, het is niet te doen.

Gurman van Bloomberg heeft in zijn nieuwsbrief ‘Power On’ geschreven dat Apple vermoedelijk de vraag naar het horloge heeft onderschat. Het bedrijf heeft naar alle waarschijnlijkheid een bescheiden aantal titanium Apple Watches gemaakt. De productie is maanden geleden gestopt in afwachting van de focus op de Series 7. Echter, de verkoop bleef relatief sterk waardoor mensen nu geen titanium Apple Watches kunnen aanschaffen.

Series 7

En dan komt natuurlijk de vraag of Apple al dan niet een titanium Series 7 aanbiedt. Dat is volgens de experts heel lastig in te schatten. De techgigant heeft meerdere keren de Watch Edition-strategie aangepast en helemaal omgegooid. Het bedrijf zou kunnen besluiten dat de kosten van het vervaardigen van luxe horloges de relatief magere verkoop niet rechtvaardigen. Dat zou wel zonde zijn, het is namelijk een mooi apparaat. Tegelijkertijd kosten titaniumversies in de praktijk echter niet zoveel meer – en ze kunnen dienen als horloges die zowel conventionele horlogeliefhebbers als de rijken aantrekken.