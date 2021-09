Wat is je oude iPhone nog waard op Marktplaats?

Leuk, zo’n iPhone 13. Maar wat levert jouw oude iPhone nog op als je deze verkoopt via Marktplaats?

Vanaf vrijdag kun je shoppen voor een nieuwe iPhone 13. Zoals altijd zijn de prijzen niet mals. Het begint bij € 809,- voor een iPhone 13 mini en loopt op tot maximaal € 1.839,- voor een 13 Pro Max met 1 TB opslag. Je kunt jezelf ‘korting’ geven door je oude iPhone via Marktplaats te verpatsen. Tijd om eens te kijken wat je zoal kunt vragen. We namen meerdere advertenties onder de loop van diverse iPhones en maakten daar een gemiddelde van. Zo heb je een idee van het aanbod.

iPhone X 64 GB – € 200 t/m 250

Vanaf 200 euro is er al een iPhone X 64 GB op Marktplaats te vinden. Dit zijn meestal wel exemplaren met flinke gebruiksschade of bijvoorbeeld een barst in het scherm. Voor een paar tientjes meer heb je exemplaren in een veel mooiere staat. De prijzen lopen dan ongeveer op tot 250 euro.

iPhone XS 64 GB – € 350 t/m 400

Een stapje daarboven zit de XS 64 GB. Grappig genoeg is het aanbod van de nog duurdere XS Max erg mager. Van de XS zijn wel genoeg voorbeelden te vinden. De prijzen beginnen ongeveer bij 350 euro en kunnen met enkele tientallen euro’s oplopen.

iPhone XR 64 GB – € 300 t/m 450

De iPhone XR was toen deze uitkwam ook een zeer populair toestel. Het aanbod op Marktplaats is dan ook breed. Van 300 euro voor een goed gebruikt exemplaar, tot zelfs 450 euro voor eentje die nog in de garantie zit.

iPhone 11 64 GB – € 400 t/m 450

De iPhone 11 is pas twee jaar oud. Het aanbod is dan ook niet heel breed. Prijzen zijn te vinden tussen ongeveer 400 en 450 euro. Dat zal je nog ongeveer kunnen vangen voor je oude iPhone 11 op Marktplaats.

iPhone 12 64 GB – € 600 t/m 750

Omdat er van de 11 Pro of Max nauwelijks aanbod is gaan we door met de iPhone 12. Het is eigenlijk niet echt de moeite om je 12 in te ruilen op een 13, want de verschillen zijn niet enorm. Overweeg je dit toch dan kun je minimaal 600 euro vragen voor je iPhone 12 64 GB op Marktplaats. De prijzen lopen op tot zo’n 750 euro. Vraag niet te veel, want voor 809 euro kunnen mensen een nieuwe iPhone 12 64 GB via Apple kopen.