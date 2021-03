Wat is Wombo, de deepfake app die je overal ziet? - Apparata

Er is weer een nieuwe app genaamd Wombo, die met grappige diepfakes foto’s tot leven laat komen.

Twee jaar geleden was er een online hype omtrent de app FaceApp. Je kon jezelf, vrienden of beroemdheden ouder maken door een foto te uploaden in de applicatie. Dat liep uiteindelijk uit op een privacy drama, want de makers achter de app mochten doen met je foto wat ze ook maar wilden.

De geschiedenis lijkt zich, in elk geval op het gebied van een hype, te herhalen met Wombo. Op diverse sites en misschien ook al in je familie app komen deepfakes voorbij. Van jezelf, van beroemdheden of gewoon van vrienden of familie. Met deze app kun je een populair liedje aan een foto koppelen. Vervolgens komt er een deepfake uit die het gezicht tot leven laat komen.

De keuze van het aantal liedjes is nogal beperkt. Wombo verdient dan ook geld met in-app aankopen. Hoewel je vaak kunt zien dat het om een neppe video gaat, zijn sommige Wombo video’s ontzettend goed gelukt. De app gokt de mondbewegingen van de persoon en komen negen van de tien keer niet overeen met het echte leven. Echter als je de persoon, en dus de mondbewegingen, niet kent lijkt het echt. En daar schuilt ook het gevaar van deepfake. Je kunt immers de boel bedonderen bij mensen die het allemaal niet zo snappen.

Wombo zegt privacy serieus te nemen. Een woordvoerder zegt tegenover The Verge dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken. Het bedrijf achter de app is Canadees, wat toch iets meer vertrouwen geeft dan een Russische of Chinese partij.