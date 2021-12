Je neemt je smartphone natuurlijk overal mee naar toe, maar wat als het bijvoorbeeld in bad valt? Wij weten wat te doen als je iPhone nat is geworden.

Je schrikt je kapot natuurlijk. Je dure en geliefde iPhone die nat wordt. Door een flinke regenbui of per ongeluk in het zwembad laten vallen. Er zijn wat handige stappen om te voorkomen dat je voor een nieuwe smartphone moet gaan kijken.

Te doen met een iPhone die nat is

Het allerbelangrijkste is om direct je telefoon uit te zetten. Niet wachten, niet twijfelen maar gelijk doen. Kom ook niet in de verleiding om het apparaat op te gaan opladen. Dat is funest als het water echt bij de meest belangrijke componenten is gekomen.

Doorloop vervolgens de volgende stappen.

1. Spoel het af

Probeer het water eraf te krijgen. Doe dit met een droge doek. Was je flink dronken en is er een glas bier overheen gevallen, spoel het dan juist af met wat water. Alleen in het gebied waar je telefoon vochtig is geworden. Niet het geheel. Het is ook belangrijk om hier op te merken dat sommige iPhones waterbestendig zijn, dus als je een iPhone 7 of nieuwer hebt, heb je meer geluk.

2. Droog het af

Daarna gelijk afdrogen. Apple Support raadt je aan om je telefoon af te vegen met een “zachte, pluisvrije doek”. Een lensreiniger is hier waarschijnlijk een van uw beste opties. Vermijd ook het gebruik van andere doeken, zoals keukenpapier of servetten, om uw telefoon af te vegen. Hierdoor kunnen stukjes blijven plakken.

3. Verwijder de simkaart

Open de SIM-lade door deze op je telefoon te vinden en uit te werpen met een kleine (maar doffe) punt, zoals een paperclip. Zorg er ook voor dat je iPhone zo droog mogelijk is voordat je de lade opent. Anders komt er hier alsnog water in.

4. Tap het water af

Tik vervolgens zachtjes met je telefoon tegen je hand. Apple Support raadt je aan dit te doen met de Lightning-connector naar beneden gericht. Dit zal helpen overtollige vloeistof te verwijderen. Check of er nog druppels uitkomen. Zo ja, herhaal stap 2.

5. Laat het rusten en voeg luchtstroom toe

Laat nu je iPhone drogen. Als je wat koele lucht uit een ventilator kunt laten blazen, en als de lucht in de Lightning-connector stroomt, zal dat je waarschijnlijk helpen. Gebruik geen warme lucht van een externe warmtebron. Nog steeds is van toepassing: laad niet op! Apple zegt dat je minstens vijf uur moet wachten.

7. Rijst? Silica pakjes?

Sommige sites stellen andere droogmethoden voor, zoals je iPhone in een zak ongekookte rijst doen, hem in een plastic zak met silicazakjes doen of zelfs een paar uur een hoortoesteldroger gebruiken. Als je wanhopig bent of als je telefoon een lang bad heeft genomen, wil je dit misschien proberen.