Wat we weten over de 6.7-inch grote iPhone

Er komen dit jaar weer meerdere iPhones op de markt, waaronder een groot topmodel.





De tijd dat Apple één iPhone per jaar uitbracht ligt ver achter ons. We zijn in een tijdperk aangekomen dat twee, drie om misschien zelfs wel vier iPhones verschijnen. Volgens het Japanse Mac Otakara is Apple van dit jaar vier modellen uit te brengen.

Het zou hier gaan om een 5.4-inch iPhone, twee 6.1-inch varianten en een 6.7-inch topmodel. Van dit laatste model zijn kersverse specificaties verschenen. De informatie zou afkomstig van Chinese Apple leveranciers.

De 6.7-inch grote iPhone zou een dun toestel worden met een dikte van slechts 7.4mm. Ter vergelijking: dat is bijna 10 procent dunner in vergelijking met de iPhone 11 Pro Max. Verder heeft de smartphone een OLED-scherm, Face ID en is het toestel een stukje groter in vergelijking met de iPhone 11 Pro Max. Aan de achterkant zouden drie camera’s zitten met nog grotere sensoren dan de iPhone 11 Pro Max.

De 5.4-inch iPhone positioneert Apple volgens de bron tussen de iPhone SE en iPhone 8 qua lengte. De 5.4-inch en 6.1-inch iPhones krijgen een dubbele camera achterop, vergelijkbaar met de iPhone 11.

Apple presenteert de nieuwe iPhones naar verwachting in september dit jaar. Dat duurt dus nog wel even.