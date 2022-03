We leven in de grootste bubbel ooit- sombere voorspelling voor crypto’s

Een beroemde auteur zegt dat we in de grootste bubbel ooit leven en dat crypto’s ons naar de afgrond brengen.

We hebben het hier over de beroemde auteur Robert Kiyosaki. Hij is de schrijver van de bestseller Rich Dad Poor Dad. Dit is een boek uit 1997, het staat al meer dan zes jaar op de bestsellerlijst van de New York Times. Er zijn 32 miljoen exemplaren van het boek verkocht in meer dan 51 talen in 109 landen. Kiyosaki zegt: ‘We bevinden ons in de grootste bubbel in de wereldgeschiedenis’ – waarschuwt dat de regering alle cryptocurrencies zal grijpen.

Grootste bubbel ooit door crypto’s

De auteur heeft enkele sombere voorspellingen gedaan over de economie en de toekomst van cryptocurrency. Naast de waarschuwing dat we ons in de grootste zeepbel in de wereldgeschiedenis bevinden, heeft Kiyosaki voorspeld dat de overheid alle cryptocurrencies zal grijpen. Daarbij verwijzend naar zeepbellen in aandelen, onroerend goed, grondstoffen en olie. Wat de toekomst betreft, waarschuwde hij voor hyperinflatie en een depressie. Hij vraagt zich openlijk af of mensen wel een plan B hebben.

Crypto’s verdwijnen zoals we ze kennen

Kiyosaki waarschuwt dat de overheid alle cryptocurrencies in beslag neemt en opgaat in ‘Fed Crypto’. Tot dinsdag was Kiyosaki bullish op Bitcoin. Hij adviseerde vaak om goud, zilver en Bitcoin te kopen als afdekking tegen inflatie. De auteur twitterde dinsdagochtend echter dat hij verwacht dat de Amerikaanse regering alle cryptocurrencies in beslag zal nemen.

Hij legde uit dat nadat president Biden een uitvoerend bevel had ondertekend om cryptocurrencies te reguleren, de volgende stap zou zijn om een ​​”Fed-crypto” te lanceren. Daarna is hij van mening dat alle cryptocurrencies in beslag zullen worden genomen en in de overheidscrypto zullen worden gevouwen. “Tot ziens Bitcoin”, schreef hij.