We weten weer wat meer over Netflix en games

Het is duidelijk dat Netflix bezig is met games, maar nu zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden.

Apple Arcade en Google Stadia mogen wel oppassen. Of het ook een volwaardige concurrent gaat worden is nog afwachten. Feit is dat streamingdienst Netflix bezig is met games, of het opzetten van een dergelijk platform naast het aanbod van films en series.

Daar is nu wat meer over bekend geworden. Netflix heeft namelijk Mike Verdu aangenomen in de functie van president game ontwikkeling. Daarover bericht Bloomberg. Verdu heeft ervaring bij onder andere Zynga, EA Mobile en Facebook op het gebied van games. Nu mag hij dus aan de slag met deze nieuwe topfunctie binnen Netflix. Het is meteen een duidelijke bevestiging dat de Amerikaanse streamingdienst serieus inzet op het gebied van gaming.

Netflix zou op z’n vroegst al ergens in 2022 iets op het gebied van games kunnen aanbieden. Je moet dan denken aan het streamen van videogames, net als dat nu het geval is met het streamen van films en series. Het grote verschil is natuurlijk dat jij iets actiefs moet doen, in plaats van achterover leunen. Het zou geen apart platform worden naast de films en tv-series, maar gelanceerd worden binnen het huidige aanbod. Denk aan interactieve films, series of docu’s.