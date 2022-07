Welke regels gelden voor speed-pedelecs?

Je ziet het steeds vaker, Nederlanders die richting hun bestemming gaan met een speed pedelec. De speed pedelec is de snellere variant van de bekende e-bike. Met een speed pedelec kun je al gauw maximaal 45 kilometer per uur gaan.

Hierdoor kun je eenvoudig met deze elektrische tweewieler langere afstanden afleggen zonder dat het je inspanning kost.

Dat de speed pedelec steeds populairder wordt is ook duidelijk te zien aan de cijfers. In 2021 reden er volgens het CBS al meer dan 10.620 speed pedelecs rond in Nederland. Onder deze fietsen reden er veel speed pedelecs rond van het merk Stromer wat ook de meest verkochte speed pedelec was in 2021. Het zijn vooral de mensen tussen de 45 en 65 jaar die voor de speed pedelec kiezen en hiermee ook twee derde van de snelle elektrische fietsen in handen hebben. Maar in 2022 zien we dat de fiets ook steeds populairder wordt onder de wat jongere leeftijd.

Maar welke regels gelden nu voor de speed pedelec?

Doordat de ontwikkeling van de e-bikes zoals de Gazelle Orange C7 Plus en de speed pedelecs zo snel is gegaan hiel de wetgeving het niet bij en holde er steeds maar weer achteraan. Het was dan ook vooral voor de speed pedelecs een groot vraagteken voor veel mensen wat nou precies de regels waren voor deze fiets. Uiteindelijk kwam vanaf 2017 duidelijkheid over de regels rondom de speed pedelec, de speed pedelec werd beschouwd door de overheid als brommer. De wetgeving die geldt voor bromfietsen geldt dus ook voor de speed pedelecs. Hiermee waren de regels voor de speed pedelec eindelijk duidelijk, maar welke regels gelden nu voor de speed pedelec?

Regels voor gebruik speed pedelec

Minimaal 16 jaar zijn

Een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben

Een goedkeurende bromfietshelm of een goedkeurende speed pedelec helm dragen

Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben

Het kentekenbewijs bij u hebben

Op het fiets/bromfietspad rijden. Of op de rijbaan. U mag dus niet op het fietspad rijden.

Maximumsnelheid speed pedelec

Voor een speed pedelec gelden de volgende maximum snelheden:

Op de rijbaan 45 km/u.

Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.

Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Uitrusting die een speed pedelec moet hebben

Een speed pedelec heeft: