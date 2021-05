WhatsApp dreigt! En trekt het weer in - Apparata

WhatsApp gaat veranderingen invoeren en dreigt daarbij omdat jij die moet accepteren.

Nou ja, ‘moet’ accepteren. Dat was eigenlijk wel de bedoeling. Maar na veel gedoe en commotie omtrent het nieuwe beleid werd het uitgesteld. Toen ging WhatsApp ook nog dreigen, maar die keutel trekt het bedrijf ook in. Wat is er nou precies aan de hand?

WhatsApp dreigt er op los

WhatsApp gaat het privacybeleid aanpassen. En die zijn nogal verstrekkend, zeker wat betreft jouw gegevens. Daarom was er veel tegenstand en stapte veel mensen over naar concurrenten, zoals Telegram of Signal. WhatsApp heeft de invoering uitgesteld, maar dreigde in te tussentijd er vrolijk op los. Het bedrijf heeft namelijk gezegd dat als een gebruiker het nieuwe privacybeleid niet zou accepteren, zijn of haar account tijdelijk zou worden geschorst. Om het account te activeren, moet je het beleid accepteren. Nou nou, dat gaat wel heel ver.

Daar kwam de berichtendienst dan ook vandaag op terug. Het nieuwe privacybeleid zal op 15 mei uitgerold worden, maar als je het niet accepteert dan zal het bedrijf je account niet verwijderen of deactiveren. Wel zo fijn. De chatdienst van Facebook had het bijgewerkte privacybeleid oorspronkelijk in januari geïntroduceerd via een pop-up voor gebruikers. Echter, door veel weerstand van gebruikers, besloot het de uitrol uit te stellen tot 8 februari en uiteindelijk tot 15 mei.

Nieuw privacybeleid WhatsApp

Je mag dus het privacybeleid niet accepteren. Maar het bedrijf zal je blijven bestoken om dit wel te doen. Volgens WhatsApp heeft de meerderheid van de gebruikers het nieuwe beleid ontvangen en goedgekeurd. Toch, zegt het bedrijf zelf, willen ze de andere gebruikers die nog geen toestemming hebben gegeven hun daar nog de gelegenheid voor geven. Deze gebruikers zullen hiervoor nog een herinnering krijgen van WhatsApp. Geen idee wat het bedrijf gaat doen, als je dan nog steeds het nieuwe beleid niet accepteert.

En dat nieuwe beleid legt de basis voor betere communicatie met andere bedrijven en apps. Je gegevens gaan dus gedeeld worden binnen de Facebook- bedrijven. Dat is wat veel mensen juist niet willen…