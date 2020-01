WhatsApp eindelijk ook prettig in bed

Zo voor het slapen gaan.





We zijn inmiddels zover dat zowel iOS als Android over een Dark Mode beschikken. Dit betekent helaas niet dat zomaar elke app ook in Dark Mode zit. Zo komt het geregeld voor dat je van licht naar donker gaat en weer andersom. En dat is natuurlijk strontvervelend.

Diverse (grote) apps hebben al een Dark Mode om dit probleem aan te pakken. Helaas is WhatsApp nog niet zover, maar ze zijn er druk mee bezig. Zo heeft WABetaInfo ontdekt dat WhatsApp de Dark Mode heeft uitgerold op de 2.20.13 Beta-versie van Android.

Nu de Dark Mode naar de beta van Android is gekomen zal het een kwestie van tijd zijn voordat de feature uitgerold zal worden op de publieke versie van Android. Dus nog even geduld. Straks kun je appjes lezen in bed en daarna lekker in slaap vallen.

WhatsApp is de derde app van Facebook dat een Dark Mode krijgt. Messenger en Instagram gingen de berichten-app al voor.