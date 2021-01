WhatsApp gebruikt Status om jou in te lichten - Apparata

Ook jij kunt in WhatsApp deze Status ontdekken. Het zit namelijk in de app verstopt.

Hoe vaak gebruik jij Status, de tegenhanger van Instagram Stories, van WhatsApp? Ik in ieder geval nooit. WhatsApp gebruikt het nu om de eigen gebruikers te informeren over het onderwerp privacy.

Bovenin het menu van WhatsApp heb je vier keuzes. Je kunt helemaal links de camera functie om een Status te maken, daarnaast zit Chats, daarnaast Status en daarnaast Oproepen. Als je op Status tikt zie je dat de berichtendienst een recente statusupdate voor je heeft. Tik daar vervolgens op en je krijgt een Status te zien van WhatsApp over de privacy voorwaarden van de dienst.

Het is een toegankelijke manier van WhatsApp om de voorwaarden onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd zal niet iedereen deze Status ook daadwerkelijk zien. Misschien had je zonder dit artikel geen idee dat WhatsApp überhaupt deze Status heeft gemaakt. In het verhaaltje maakt de dienst onder meer duidelijk dat ze je gesprekken niet kunnen zien of horen en dat deze versleuteld zijn.

WhatsApp is onderdeel van Facebook en met name dit laatste bedrijf heeft niet bepaald de beste reputatie als het om privacy gaat. Vandaar dat WhatsApp duidelijkheid wilt scheppen door hier een Status aan te wijden.