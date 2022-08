WhatsApp hard op weg om allesoverheersend te worden

De berichtendienst WhatsApp is bezig om functies te integreren om allesoverheersend te worden. Een andere app heb je dan bijna niet meer nodig.

WhatsApp is meer dan alleen een berichtendienst. Althans, dat willen ze graag. Gebruikers van de app in India kunnen nu boodschappen bestellen, zonder de app te verlaten. Meta heeft een nieuwe integratie met JioMart aangekondigd. Hiermee kunnen gebruikers “Hallo” naar een bepaald nummer sturen en naar een in-app-winkelervaring kunnen worden gebracht.

Allesoverheersend WhatsApp

De winkeloptie op de afbeeldingen ziet er best gelikt uit. Het is een beetje vergelijkbaar met andere bezorgdiensten. Er is hier echter geen andere app en dat kan voor WhatsApp een probleem zijn. Dit omdat er dan lastiger geld verdiend wordt. Meta, het moederbedrijf van de berichtendienst, is ervan overtuigd dat zakelijke berichten geld in het laatje gaan brengen. Dat, en advertenties. Maar advertenties plaatsen in de chat, dat ligt gevoelig.

De JioMart-integratie is deels heen en weer chatten, deels in-app-browser, maar bevat alles van selectie tot betaling tot levering binnen WhatsApp.

WhatsApp

Toekomst

Het uiteindelijke doel van Meta is dat de berichtendienst een soort WeChat-achtige super-app wordt. Gebruikers moeten de app zien als dé app die ze hun hele leven nodig hebben. WeChat-gebruikers kunnen hun huur betalen in de app, concertkaartjes kopen in de app, eten betalen in de app en nog veel meer. Elk platform dat zoveel van het leven van mensen kan consumeren, zal in principe gegarandeerd een fortuin verdienen, via betalingsverwerkingskosten, premiumfuncties en – je raadt het al – advertenties.

WhatsApp

Geen enkel ander platform is in de buurt gekomen van het dominantieniveau van WeChat, maar met meer dan 2 miljard gebruikers heeft WhatsApp een betere kans dan de meeste. In India wordt nu de test gedaan om te kijken of online aankopen binnen de app werken. Probleem is wel dat wij de app kennen en waarderen om de chatervaring. Dat kan echt niet verpest worden, anders zullen veel mensen overstappen.