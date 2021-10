WhatsApp innoveert verder met deze toepassing

De berichtendienst WhatsApp zet weer een stap om een toepassingen nog bruikbaarder te maken en innoveert door.

Verleden week was er de storing bij onder andere WhatsApp. Veel mensen kwamen er toen achter hoe gigantisch vaak we de dienst gebruiken om berichtjes te versturen. Juist omdat je het tijdens deze storing niet kon doen. Maar goed, het bedrijf scherpt nu een functie aan waardoor die nog beter wordt.

WhatsApp innoveert door met toepassing

Na het nieuws over de mogelijkheid om binnen WhatsApp wereldwijd naar spraakberichten te luisteren, werkt WhatsApp nu aan meer functies voor spraakmemo’s op WhatsApp voor Android en iOS. Een team binnen het bedrijf werkt aan het verbeteren en verzinnen van functies. En die verbeteringen komen eraan. Deze zijn met name gericht op spraakberichten. Sommige mensen vinden spraakberichten geweldig, andere mensen haten het. Met name de jeugd maakt veel gebruik van dit soort berichten.

Het laatste nieuws is dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om spraakberichten te pauzeren tijdens het opnemen, voor een toekomstige update. Deze functie is erg handig, omdat je niet hoeft te stoppen en een nieuwe op te nemen.

De demovideo legt het goed uit: na het stoppen van het opnemen van het spraakbericht kan je een andere opnameknop vinden: als je erop tikt, kun je het opnemen van de spraaknotitie hervatten. Wat toch wel een welkome aanvulling is.

Deze functie is gespot in de code tijdens de ontwikkeling van WhatsApp voor iOS, maar het staat ook in WhatsApp bèta voor Android. Het komt blijkbaar snel beschikbaar voor alle platformen.