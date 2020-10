WhatsApp laat je permanent een gesprek dempen - Apparata

Niet meer een paar uur of dagen een gesprek dempen op WhatsApp, maar gewoon tot in de eeuwigheid.

Het komt vast voor dat je in een groepsapp zit waar relevante informatie voorbijkomt, maar waar je geen notificaties van hoeft te ontvangen. Je kijkt in de chat wanneer het jou uitkomt. Dan is het wel zo fijn dat je het gesprek kunt dempen. WhatsApp heeft al jaren de mogelijkheid om te dempen. Dit was echter altijd van tijdelijke aard.

Voorheen kon je een gesprek op WhatsApp 8 uur, 1 week of 1 jaar op slot zetten. Je ziet nieuwe berichten verschijnen, maar krijgt geen notificatie. Nu is het mogelijk om een WhatsApp conversatie permanent te dempen. Je gaat hiervoor naar een groepsgesprek of een individueel chat. Vervolgens klik je in iOS op Opties en dan Dempen. Op Android heet het “Stille meldingen”. Om een demping weer op te heffen volg je hetzelfde stappenplan.

Het is een kleine, maar erg prettige update. Wat je misschien opvalt is dat de mogelijkheid om een gesprek een jaar te dempen is verdwenen. WhatsApp heeft de permanente demp-functie als vervanger van de 1 jaar functie geïmplementeerd. Zo hoef je niet langer één keer per jaar een ritueel te ondergaan om een gesprek te dempen.