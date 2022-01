WhatsApp op iOS krijgt kleine, maar handige update

Soms zijn het de kleine updates die het hem doen. Zoals deze mooie WhatsApp update op iOS.

Met elke update gaat de kwaliteit van WhatsApp er een stukje op vooruit. Althans, dat hoop je dan. Gelukkig is dit ook vaak wel zo. Zoals met deze kleine update voor WhatsApp op iOS. Het heeft te maken met notificaties. Je weet wel. Het eerste moment dat er een appje binnenkom en jij een blik werpt op je telefoon. Daar staat de naam van de persoon en normaal gesproken een klein gedeelte van het bericht. Tevens voorzien van het logo van WhatsApp. Met dit laatste is er nu iets anders.

De nieuwe update van WhatsApp voor iOS vervangt het logo voor de profielfoto van de persoon die jou een berichtje stuurt. Handig, want zo zie je in één oogwenk wie je wat stuurt in plaats van eerst te lezen.

Het is nog niet zo dat je dit meteen nu merkt. Volgens WABetaInfo test WhatsApp op dit moment deze feature. Het is nog niet bekend wanneer de update publiekelijk uitgerold gaat worden. Je moet beta tester zijn van WhatsApp op iOS om überhaupt deze update te zien en dan moet je ook nog eens tot de geselecteerde groep behoren. Ergo, afwachten en het komt vanzelf naar je iPhone. Zowel beta als publiek.