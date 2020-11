Windows 10 op een Apple Mac M1? Dat kan gewoon - Apparata

Via een omweg is het alsnog mogelijk om Windows 10 op een Apple Mac met de nieuwe M1 chipset werkend te krijgen.

De omslag van Apple om van de Intel-chips naar de eigen M1 chip te gaan is enorm. Volgens het Amerikaanse techbedrijf levert het een veel vloeiendere ervaring op. En de eerste geluiden van pers en media klinken inderdaad positief. Maar het heeft ook een keerzijde. Windows 10 en Apple Mac is door de M1 niet langer een werkzame combinatie.

Waar je met Bootcamp op een Intel Mac gewoon Windows kunt draaien, zal dat met een M1 niet langer nodig zijn. Toch is er een Handige Harry zo slim geweest om het toch voor elkaar te krijgen. Het gaat hier om de Duitse ontwikkelaar Alexander Graf die Windows 10 op een Apple M1 heeft geïnstalleerd.

Volgens Graf draait Windows 10 nog lekker ook op de Mac. Helaas heeft de ontwikkelaar geen videobeelden gedeeld om het OS in actie te zien op een M1 Mac. Via een screenshot is wel te zien dat het besturingssysteem is geïnstalleerd op een Mac Mini met de M1 chipset en 8 GB werkgeheugen.

Deze ontwikkeling creëert hoop voor de Apple-fans die toch graag Windows naast Mac willen draaien op een MacBook of Mac mini.