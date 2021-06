Windows 11 bestaat niet, aldus Microsoft - Apparata

Het is duidelijk dat Microsoft Cortana nog niet helemaal klaar is voor de komst van Windows 11. Kijk maar.

Het duurt nog wel even voordat Windows 11 verkrijgbaar is. Recent is er echter een lek naar voren gekomen. Het lek laat je een zeer vroege build van Windows 11 installeren. Zeker geen aanrader als je dit op je gewone computer gaat doen. Want hou rekening met een onstabiel besturingssysteem dat nog zeker niet op consumentengebruik is gericht. Maar Microsoft Cortana is er nog niet zo zeker van dat Windows 11 überhaupt bestaat.

Dit grappige feitje kwam naar voren naar aanleiding van een video op Twitter van The Verge hoofdredacteur Tom Warren. Hij draaide de vroege build van Windows 11 en vroeg vervolgens of de nieuwe versie van het besturingssysteem echt bestaat. Nee, zegt Cortana vervolgens. Windows 10 is en blijft heer en meester, is de conclusie van de spraakassistent. Met op de achtergrond het bewijs dat Warren deze vraag stelt vanaf Windows 11.

Natuurlijk moet Microsoft nog een update uitbrengen voor C ortana om de ondersteuning van Windows 11 op zich te nemen. Dat zal voorlopig niet op het prioriteitenlijstje van het Amerikaanse bedrijf staan. Deze build had immers niet eens naar buiten mogen komen. Desalniettemin is het een grappig filmpje.

C ortana over Windows 11