Windows 11 en een kapot HDR-scherm? Je bent niet alleen

En het HDR-scherm is niet kapot, maar Microsoft moet met een software oplossing komen voor Windows 11.

Paniek in de tent als je scherm opeens vage niet correcte kleuren weergeeft. Is je monitor kapot en kan deze bij de prullenbak? Niets van dit alles. Tenminste, als je Windows 11 gebruikt in combinatie met een HDR-scherm. Het probleem ligt namelijk bij de software.

Microsoft heeft aangegeven dat er inderdaad een probleem speelt voor computers met een HDR-scherm die op Windows 11 draaien. De kleuren kunnen onjuist weergegeven worden. Behoorlijk frustrerend. Gelukkig heb je nu het nieuws vanuit Microsoft dat het niet aan jou ligt. Ik kan me zo voorstellen dat je al in de weer bent geweest met allerlei kabels en instellingen van de monitor. Zo oogt wit bijvoorbeeld niet echt als wit, maar juist gelig.

Het slechte nieuws is dat je nog wel een paar weken moet werken op deze manier. Microsoft verwacht pas eind januari met een oplossing te komen voor het HDR-scherm issue in combinatie met Windows 11. Dat betekent of tot die tijd een ander scherm (niet HDR!) gebruiken. Of je neemt een vakantie van vier weken. Dat laatste is wel een goed excuus om er even tussenuit te gaan toch? Je baas zal je vast wel begrijpen.