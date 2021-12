Windows 11 is beter geworden na verwijderen irritante functie

Microsoft is gezwicht voor de vele klachten van gebruikers. Daardoor is Windows 11 nu een stuk bruikbaarder geworden omdat er een irritante functie weg is.

Iedere techgigant heeft maniertjes om eigen producten te promoten. Zo ook Microsoft. Volgens een rapport van Tom Warren van The Verge lijkt Microsoft de wijzigingen in Windows 11 te elimineren die het moeilijker maakten om van standaardbrowser te wisselen. Met een nieuwe Insider-build kun je nu met een enkele knop overschakelen van Edge naar Chrome, Firefox of andere browser. Dit in plaats van moeizaam de standaard voor elk type link te wijzigen.

Windows 11 beter geworden

Heel vervelend werd deze ‘verplichting’ gevonden. De wijziging is alleen van toepassing op interne links die buiten een browser zijn geladen. Momenteel, wanneer je op zo’n link klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin je de mogelijkheid krijgt om van browser te wisselen. Maar je voorkeur wordt niet bewaard. Dit kan wel, maar dan moet je het vakje “altijd deze app gebruiken” aanvinken. Erger nog, je moet de standaard instellen voor meerdere soorten webbestanden, waaronder HTM, HTML, HTTP en HTTPS. Elke keer verschijnt er een bericht waarin je wordt gevraagd je voorkeur opnieuw te bevestigen. Je wordt dus ontmoedigd dit te doen.

Oplossing

In de nieuwste build kun je je standaardbrowser instellen met een enkele knop. “In de Windows 11 Insider Preview Build 22509 die woensdag op het Dev Channel is uitgebracht, hebben we de mogelijkheid voor een Windows Insider gestroomlijnd om de ‘standaardbrowser’ in te stellen op apps die zich registreren voor HTTP:, HTTPS:, .HTM en .HTML, ” zegt Microsoft VP Aaron Woodman.

Kort nadat Windows 11 uitkwam brak er een storm van kritiek uit. Microsoft zei dat het wijzigingen had aangebracht om gebruikers meer gedetailleerde controle te geven. Dat leidde tot klachten van andere browsermakers, waaronder Brave, Opera, Firefox en Chrome. “We veroordelen deze Windows 11-aanpak, omdat de keuze voor een standaardbrowser veel implicaties heeft voor individuen en hun privacy. Gebruikers moeten vrij kunnen kiezen”, zegt een woordvoerder van Brave.