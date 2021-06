Windows 11 is officieel aangekondigd - Apparata

Vandaag was het moment dan eindelijk daar. Microsoft heeft Windows 11 officieel gepresenteerd tijdens een event.

Tijdens een online livestream die voor iedereen was te volgen heeft Microsoft officieel de komst van Windows 11 bekendgemaakt. Zoals verwacht is het geen revolutionaire vernieuwing in vergelijking met Windows 10. Op hoofdakkoorden is het vooral aangepast, met een toegankelijker uiterlijk.

Windows 11 officieel

Met deze eerste indruk lijkt Windows wat meer richting de wereld van mobiele besturingssystemen te kruipen, in plaats van een traditioneel desktop gevoel. Alles is ontzettend strak, zonder dat je twijfelt of er nu grote dingen echt anders zijn. Het is net alsof Microsoft Windows 10 in de basis heeft genomen en dit OS op tal van punten heeft gemoderniseerd. We sommen de hoogtepunten voor je op die officieel onderdeel uitmaken van Windows 11.

Nieuw startmenu

Algeheel nieuw ontwerp in het OS

Ronde icoontjes

Introductie van een nieuwe donkere modus

Windows 11 kent betere performance, updates zijn 40 procent kleiner

Widgets hebben een belangrijke rol in Windows 11

Auto HDR komt naar Windows 11

Android apps integratie

Het nieuwste besturingssysteem van Microsoft verschijnt in het najaar van 2021. In aanloop naar de daadwerkelijke release maakt het Amerikaanse techbedrijf vast meer bekend, inclusief (publieke) beta’s.