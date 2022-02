Windows 11 moet er ook aan geloven

Daarom komt Windows 11 met een nieuwe functie dat geheel past bij de huidige trends.

Albacore is een twitteraar die doorgaans op zoek is naar nieuwe functies, vooral binnen Windows. Dit keer stelt hij weer niet teleur. Hij heeft screenshots van functies die nog niet zijn aangekondigd door het Amerikaanse bedrijf. Op de screenshots staat bijvoorbeeld een Eco- score. Dit is een functie voor de PC om energie te besparen.

Windows 11 Eco- score

Net zoals bij alle andere apparaten in ons leven – van boilers, tot auto’s, van telefoons tot vliegtuigen- moeten ze energie besparen voor een betere wereld. Met deze toepassing moet je in staat zijn om je ‘eco- score’ beter bij te houden. Doel is natuurlijk om energie te besparen, op momenten dat je nu nog energie verspilt. De nieuwe functie is nog niet ‘up and running’ maar dat kan niet meer lang duren. Het is nog onbekend wanneer de functie uitgerold zal worden voor ons allemaal.

De duurzaamheids-instellingen geven bovendien tips over hoe gebruikers energie kunnen besparen en hoe ze de PC het beste kunnen recyclen als hij op is, zo blijkt uit de screenshots.

A few more improvements coming to Windows 11 🍃

• Sustainability: better energy consumption and device recycling awareness

• Focus Assist is becoming Focus, now schedulable through Outlook & sporting more granular options

• Notification priorities no longer tucked away in UI pic.twitter.com/5V6t51rDP4 — Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022

Andere functies

Microsoft Windows 11 komt ook met stickers. Die kan je plaatsen op de achtergrond en blijven er op staan als je de achtergrond aanpast. Een andere onaangekondigde functie is de Focus Assist. Deze bestond al, alleen krijgt het een andere naam. Namelijk Focus, en bevat het nu een optie om sessies te gebruiken in de Clock-app. Het is daarbij mogelijk om het achtergrondgeluid aan te zetten om de concentratie te verhogen.

Als laatste is er een mogelijke aanpassing in de tabletmodus. Er is een tooltip die luidt: “Verberg de taakbalk automatisch wanneer u uw apparaat als tablet gebruikt.” Als er andere verwijzingen zijn naar het gebruik van de computer als tablet, is het mogelijk dat de tabletmodus terugkeert in Windows 11.