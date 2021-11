Wordt de Google Pixel 6a de budget smartphone van 2022?

De Google Pixel 6 (Pro) overtreft de verwachtingen, dus hoe klinkt een iets uitgeklede versie met een aantal leuke features? De Google Pixel 6a is aanstaande.

Het is normaal dat er traditiegetrouw jaarlijks een aantal grote smartphones uitkomt. Google hoort daar ook bij, maar de Pixel serie had bijna altijd wel wat. Het was vaak een gewoon goede smartphone met een paar bijzondere features, maar in het hele plaatje was de prijs soms wat aan de hoge kant.

Google a-serie

Dat werd deels opgelost met de ‘a-serie’. Vanaf de Pixel 3 kwam er ietsje later een Pixel 3a. Deze had iets minder features, maar de prijs was een stuk schappelijker. Bovendien is er altijd markt voor betaalbare smartphones, dus het is logisch dat Google deze trend voortzette naar de Pixel 4 en 5.

Google Pixel 6a

Nu komt de versie ook naar de nieuwste Pixel 6. De Google Pixel 6a is aanstaande. De smartphone heeft het in zich om een potente budget smartphone te worden. We zien namelijk een aantal features waarmee de goedkopere Pixel 6a zich prima meet met zijn grote broer(s). Dit met dank aan lekken en renders van OnLeaks en 91mobiles.

So… Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 20, 2021

Grote broers

Ten eerste: het design. Eigenlijk enkel goed nieuws maar ook de trend van de a-serie: de Google Pixel 6a lijkt erg op zijn grote broers. Een scherm met kleine bezels en een hole punch camera aan de voorzijde en de achterzijde krijgt ook de herkenbare ‘visor’ balk waar de camera’s in zitten. De Pixel 6a krijgt twee camera’s, net als de reguliere 6.

Tensor?

Qua specs is het nog even gissen, maar 91mobiles voorspelt dat het waarschijnlijk twee kanten op gaat. De Google Pixel 6a zou een midrange-variant kunnen krijgen van de gloednieuwe eigen Tensor SoC die Google uitbracht voor de nieuwe Pixel, maar de Tensor voor de grote jongens houden en een Snapdragon 778G gebruiken zou ook kunnen. Hetzelfde geldt voor de camera’s: verwacht een flinke upgrade ten opzichte van de vorige generatie en wellicht (delen van de) hardware van de Pixel 6-serie. Ook net als de Pixel 6 zou de Google Pixel 6a beschikbaar kunnen worden met 8GB RAM, maar 6GB RAM zou ook niemand over klagen.

De Google Pixel 6a moet namelijk iets schappelijker geprijsd worden en dan is het logisch dat je wat features moet inleveren. Je mag eigenlijk al blij zijn dat je het design van de grote jongens bijna één op één krijgt.