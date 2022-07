Wordt Regé-Jean Page de nieuwe James Bond?

Daniel Craig is James Bond af, dus het grote speculeren kan beginnen. Wie wordt de nieuwe James Bond?

Altijd goed voor veel speculatie, wie zal de nieuwe en dus zevende James Bond worden. Er is natuurlijk maar één echte mr. Bond en dat is Sean Connery. Al is daar natuurlijk ook flink discussie over. Roger Moore maakte zeven Bond films, George Lazenby moest na één film weg, Timothy Dalton na twee en Pierce Brosnan mocht vier keer in de huid van de superspion kruipen.

Daniel Craig

De meest recente 007 is natuurlijk Daniel Craig die net met zijn vijfde en laatste Bond film No Time to Die de 25e in de reeks heeft afgeleverd. Nu moeten de filmbazen dus op zoek naar James Bond nummer 7.

Gelukkig denkt de hele wereld altijd ongevraagd mee met dit soort vraagstukken. Idris Elba wordt genoemd, net als Henry Cavill en Tom Hardy. Wat betreft de broertjes Russo, bekend van Marvel films zoals The Avengers: End Game, allemaal fout.

Regé-Jean Page

Niemand heeft het ze gevraagd, maar zij vinden dat Regé-Jean Page de nieuwe 007 moet worden. De acteur is doorgebroken met zijn rol in Bridgerton. De broers Russo werkten zeer recent met hem samen voor Netflix actiefilm The Gray Man en na die samenwerking zijn zij er van overtuigd dat hij dé man is voor de zevende James Bond. Joe Russo verwoordt het als volgt:

Hij heeft meer charisma in zijn pink dan sommigen in hun hele lichaam. Wij zouden naar hem kijken in elke rol. Zelfs als hij het telefoonboek voor zou lezen, zou hij ons boeien

Zijn broer Anthony haast zich om daaraan toe te voegen dat ook hij Page zeer getalenteerd vindt en dat hij barst van het charisma. De Russo Brothers gaan er niet over, maar dit advies hebben de producenten van de James Bond films maar alvast binnen.

Die producenten laten overigens nog weinig los over de casting van de nieuwe Bond. Die willen goed de tijd nemen voordat ze de zevende 007 lanceren.