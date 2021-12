Xbox app maakt het PC gamers een stuk makkelijker

Microsoft die met Xbox het leven van PC gamers makkelijker maakt: de wereld op zijn kop.

Xbox is het paradepaardje van gamen als het gaat om Microsoft. Maar we kennen Microsoft natuurlijk meer als het gaat om Windows en andere computerzaken. Dat die twee best samen kunnen bewijst Microsoft als het gaat om de Xbox-integratie met Windows 10 en 11. De Xbox app voor je PC bijvoorbeeld, een naadloze uitbreiding op je Xbox-bibliotheek en een manier om Xbox spellen ook makkelijk op je PC te spelen als deze ‘cross-platform’ ondersteunen.

Specificaties

Een nadeeltje is wel dat je van een Xbox zeker weet dat een spel het doet: tenzij je een stokoude Xbox hebt doen bijna alle spellen het wel. Bij een PC moet je toch aardig wat geld investeren in een goede videokaart, processor en geheugenkaart om alle moderne spellen te kunnen spelen. Daarom wordt altijd een groot lijstje bij elk spel toegevoegd waar alle minimumspecificaties op staan. Dan nog kan het verwarring veroorzaken. De Xbox app gaat het makkelijker voor je oplossen.

Xbox advies

Bij elk spel wat je op je pc wil zetten, analyseert de Xbox app je PC en zal hij een advies geven. Wanneer je met extreem goede specificaties speelt, zal het advies vaak ‘uitstekend te spelen zijn’. Heb je iets meer bespaard, dan kom je ‘prima te spelen’ en ‘middelmatig’ tegen. Heb je een nogal goedkope game-PC of een PC die niet echt gebouwd is voor gamen, dan zal Xbox je waarschijnlijk aanraden om de game niet te spelen. Handig, want dan hoef je geen geld uit te geven om er later achter te komen dat de minimum specificaties toch wat optimistisch waren.

Xbox is nog niet erg vocaal geweest over deze toevoeging, dus je kunt hem nog niet vinden op elke game. Wanneer dat wel het geval is, zal je een melding zien bij het downloaden van de game. (via The Verge)