Xbox Series X sterker dan PlayStation 5?

Dit zeggen de technische resultaten.





Ben jij team Xbox of team PlayStation? Feit is dat beide consoles op hun eigen manier excelleren in wat ze doen. Kun je in dat opzicht eigenlijk een winnaar bestempelen? Wel als je beide apparaten door een benchmark haalt.

Dat is precies wat Notebook Check heeft gedaan. Als het gaat om pure kracht dan komt de Xbox Series X van Microsoft als winnaar uit de bus. Die kracht zit hem onder meer in de RX 5000 GPU van AMD bijvoorbeeld.

De PS5 zou een hogere kloksnelheid hebben van 2.23 GHz (ipv 1.8GHz), maar volgens Notebook Check haalt de PS5 dit alleen met een overclock. Zonder die overclock zijn de verschillen marginaal. Sterker nog, in de praktijk zou de PS5 iets minder kunnen performen dan de Xbox door de wisselende kloksnelheid. De Xbox blijft stabiel op 1.8GHz.

Beide consoles komen dit najaar op de markt. Vooralsnog staan die releases vast en lijkt het coronavirus nog geen roet in het eten te hebben gegooid.