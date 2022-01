Xbox stopte, PlayStation ging wel door

Twee bedrijven, twee verschillende manieren van aanpak. Xbox heeft de stekker uit de One getrokken, terwijl PlayStation doorging met de 4.

2020 was het jaar dat de nieuwe generatie consoles op de markt verscheen. In het geval van Xbox was dat de Xbox Series X en S. Voor PlayStation was dat de 5. Beide apparaten hadden ook een voorganger. De Xbox One en de PlayStation 4. Hoe zit het daarmee eigenlijk?

Deze week werd bekend dat Sony doorgegaan is met de productie van de PlayStation 4. Omdat de PS5 nog moeilijk verkrijgbaar is, kunnen mensen in elk geval gemakkelijk aan een PS4 komen. Microsoft heeft met Xbox voor een andere aanpak gekozen. Tegenover The Verge zegt Microsoft dat de productie van de Xbox One S eind 2020 gestopt is. Sinds het begin van 2021 lag meteen de focus meteen honderd procent op de nieuwe generatie console, de Xbox Series X en S.

De problemen zijn voor Microsoft niet minder. Ook de Xbox Series X en S zijn moeilijk verkrijgbaar, net als de PS5. Maar in de praktijk lijkt het soms makkelijker om aan een Xbox te komen dan aan een PlayStation. De tekorten houden voorlopig nog aan. Het probleem van de chiptekorten is niet dit jaar of volgend jaar zomaar opgelost.