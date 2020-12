Xiaomi komt als klap op de vuurpijl met unieke smartphone - Apparata

Xiaomi pakt als klap op de vuurpijl nog uit met een krachtige en unieke nieuwe smartphone.

Of het is om de concurrentie in het gezicht te wrijven, of het is om 2020 met een klapper af te sluiten. De verwachting is dat Xiaomi helemaal aan het einde van dit jaar nog met een nieuwe smartphone gaat komen. Terwijl wij (eenzaam en ongezellig) aan de oliebollen zitten, komt Xiaomi de 29ste met een presentatie.

Volgens GizomoChina onthult Xiaomi dan een nieuw vlaggenschip met de hagelnieuwe Qualcomm Snapdragon 888 processor. Het Chinese techbedrijf heeft de primeur in handen door als eerste een smartphone met deze chipset aan te kondigen. En dat in 2020. Uiteraard komt de telefoon pas in 2021 op de markt.

De telefoon waar we het over hebben is de Xiaomi Mi 11. Het is nog onduidelijk of de smartphone eerst enkel in China verkocht gaat worden, of dat er meteen wordt ingezet op een wereldwijde verkoop. Volgend jaar zullen er een breed scala aan Android vlaggenschepen uitgerust worden met de Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Xiaomi pakt hier dus mee de primeur, als het gerucht klopt.

Verdere specs van de telefoon zijn naar verluidt een 4.780mAh batterij, een 120 Hz display en ondersteuning voor 55W snelladen. Klinkt goed dus!