Xiaomi Mi 11 Ultra komt met een verrassing (gelekt) - Apparata

De nieuwe Xiaomi Mi 11 is pas net aangekondigd voor Europa, maar nu is al de nieuwe Ultra gelekt! En de smartphone heeft een verrassing.

Als je dacht dat de Xiaomi Mi 11 een dure telefoon voor Xiaomi-begrippen was, dan kan je dit artikel beter overslaan. De Aziatische techgigant heeft namelijk meer Mi 11-varianten in de pijplijn, waaronder een nog duurdere uitvoering van de al reeds 849 euro kostende Mi 11. De Xiaomi Mi 11 Ultra komt eraan en dankzij een lek kunnen we je al wat vertellen over deze telefoon.

Meestal hebben de topmodellen een net wat betere camera of meer werkgeheugen. De Ultra van de Mi 11 gaat nog een stapje verder en heeft daarmee een regelrechte verrassing in petto. Volgens het lek krijgt de Mi 11 Ultra een klein display op de achterkant, verwerkt in het camera eiland. Dat schermpje zit er om je te helpen met het maken van selfies van de beste kwaliteit. De camera’s op de achterkant van een smartphone zijn immers krachtiger dan de lens aan de voorkant.

Daarover gesproken. Het camera eiland is echt enorm en neemt bijna de gehele bovenzijde van de Mi 11 in beslag. Er zit naast een scherm meerdere camera’s in het eiland verwerkt. Dat belooft wat. Het zou hier gaan om een 50 MP + 48 MP constructie met de mogelijkheid om 120x te zoomen.

De gelekte Xiaomi Mi 11 Ultra is te zien in onderstaande video. (via XDA Developers)