Xiaomi nu ook te vinden in deze MediaMarkt - Apparata

Xiaomi krijgt een eigen afdeling in deze MediaMarkt. Dit kun je allemaal verwachten.

Je kunt eigen winkels openen, maar je kunt als techbedrijf ook een afdeling kapen in een elektronicazaak. Xiaomi doet beiden. Het Chinese techbedrijf heeft een eerste winkel onlangs in Rotterdam geopend. Nu is het merk ook te vinden in Amsterdam. Dit keer niet een eigen zaak, maar een afdeling in MediaMarkt Amsterdam ArenA.

Xiaomi is niet het eerste merk dat een eigen winkeltje runt in deze MediaMarkt. Huawei ging ze al voor toen de Mate 30 Pro met Huawei Mobile Services (HMS) in deze winkel werd gelanceerd. Xiaomi gaat in de winkel hun high-tech (slimme) ecosysteem laten zien en IoT-connected producten verkopen. Uiteraard kun je er ook terecht voor de smartphones van het merk..

MediaMarkt Nederland en Xiaomi hebben hiervoor een exclusieve samenwerkingsovereenkomst met elkaar getekend voor een langere periode. Dat betekent dat je Xiaomi voor de langere termijn gaat vinden in de elektronicawinkel. In het verleden verkocht MediaMarkt al smartphones van het Chinese merk.

Klanten kunnen in de MediaMarkt de producten van Xiaomi zelf ervaren. Het is niet bekendgemaakt of alleen MediaMarkt Amsterdam ArenA zo’n Xiaomi-hoek krijgt. De kans bestaat dat ook andere filialen van de elektronicazaak in Nederland met het merk gaan samenwerken. Maar goed, daar is dus nog niets over bekend.