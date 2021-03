Xiaomi ontspringt de dans en is daar heel blij mee - Apparata

Goed nieuws voor Xiaomi in verband met de laatste ontwikkelingen aan de andere kant van de plas. Geen gevolgen voor Xiaomi met de NDAA.

In de Verenigde Staten hebben ze het niet zo op buitenlandse merken. Althans, met name Chinese merken moeten het ontgelden. Ze zijn bang voor spionage vanuit de Chinese communistische partij of het leger. En hoewel publiekelijk er nooit bewijs is geleverd, zijn er diverse merken uit het land die te maken hebben met restricties.

NDAA niet langer voor Xiaomi

Soms is er ook goed nieuws te melden. In het geval voor Xiaomi dan. Het Amerikaanse gerechtshof heeft aangegeven dat het gelooft dat Xiaomi geen CMCC is en heeft daarom per direct de handelsrestricties met de Verenigde Staten opgeheven. Het gaat hier om de NDAA-lijst waar Xiaomi op stond. Dat is een andere lijst dan de entiteitenlijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarop bedrijven als Huawei en chipproducent SMIC staan.

Deze positieve ontwikkeling heeft tot gevolg dat investeerders met de Amerikaanse nationaliteit hun aandelen en of bezit in Xiaomi mogen behouden. Ook mag er vanuit Amerika geïnvesteerd worden in het Chinese technologiebedrijf.

De NDAA-lijst is opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Defensie waarop bedrijven voorkomen die vermeende banden hebben met het Chinese leger. Amerikaanse bedrijven mogen wel handel drijven met bedrijven op deze lijst, maar voor investeerders gelden beperkingen. Xiaomi had met deze lijst te maken, maar is daar nu vanaf door de uitspraak van het gerechtshof.