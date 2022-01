Xiaomi Redmi Note 11: 108 MP camera en super scherpe prijs!

Veel voor weinig, Xiaomi staat erom bekend en ook met de Redmi Note 11 zet het Chinese bedrijf weer iets indrukwekkends neer.

Je moet genoegen nemen met smartphone software dat misschien niet zo mooi is als OxygenOS van een OnePlus, om maar een voorbeeld te noemen. Daar staat tegenover dat je mooie hardware krijgt in ruil voor een zachtere prijs. Dat is ook wat waard. Xiaomi heeft de nieuwe Redmi Note 11 voorgesteld. De bekende formule van het techbedrijf is losgelaten op dit toestel.

De Redmi Note 11 is een serie. Het topmodel is de Redmi Note 11 Pro 5G. Voor dit artikel focussen we ons op deze topper. De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 695 5G processor. De party trick van deze telefoon is de camera. Achterop tref je een 108 MP + 8 MP + 2 MP constructie. Aan de voorkant zit een selfiecamera van 16 MP.

Het scherm is 6.67-inch groot en van AMOLED. De batterij is 5.000mAh groot en je kunt opladen met 67W. Het uiterlijk toont veel overeenkomsten met de iPhone 13. Al vaker worden vergelijkingen gemaakt tussen Xiaomi en Apple als het gaat om design. Of het nu om smartphones gaat of om smartwatches. Daar ontkom je nu eenmaal niet aan als het zo op elkaar lijkt. En dat zal ook geen toeval zijn.

De marktlancering van de nieuwe Xiaomi Redmi Note 11 is deze maand in China. Het is nog niet bekend wanneer de 11-reeks internationaal op de markt komt, maar dat dit gaat gebeuren is evident. De dollarprijs voor de Redmi Note 11 Pro 5G ligt op $329. De Redmi Note 11 Pro kost $299 en de Redmi Note 11 en Redmi Note 11S gaan $179 en $249 kosten.