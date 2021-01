Xiaomi staat op de zwarte lijst van Trump - Apparata

In de Verenigde Staten heeft Xiaomi het aan de stok gekregen met de Amerikaanse regering, het merk staat nu op een zwarte lijst.

Nog een paar dagen en dan is Donald Trump president af. In die resterende dagen probeert zijn regering er nog een aantal dingen door te krijgen. Zo heeft Trump het Chinese merk Xiaomi toegevoegd aan de zwarte lijst.

Xiaomi en de zwarte lijst

Deze lijst bestaat uit bedrijven die volgens Amerika mogelijke banden hebben met het Chinese leger. Naast Xiaomi staan er nog acht andere bedrijven op de lijst. De Verenigde Staten is bang voor spionage vanuit China en probeert zo Chinese bedrijven de mond te snoeren. Dat is ze met een merk als Huawei gelukt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat Amerikaanse bedrijven gesommeerd worden afstand te nemen van zakelijke handelingen met Xiaomi. Ook Amerikaanse investeerders moeten scheiden van het merk.

Xiaomi ontkent banden te hebben met het Chinese leger. Het is afwachten hoe Joe Biden, de nieuwe president van de VS, omgaat met deze zwarte lijst en andere anti-China maatregelen van Donald Trump. Xiaomi behoort tot één van de grootste smartphone merken ter wereld. De laatste jaren is het merk bezig met een grote opmars. Ook in Nederland krijgt het merk een steeds bekendere naam.