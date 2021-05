Yes, Netflix-topper Elona Holmes krijgt een vervolg - Apparata

Het gevoel was er altijd wel dat Elona Holmes er nog een deel bij zou krijgen. Nu is het nieuws officieel.

Soms zijn er van die Netflix-films die wél leuk zijn. Zo ook met de detectivefilm Elona Holmes. Een tof avontuur dat je met het hele gezin kunt kijken. In plaats van de gebruikelijke Sherlock Holmes, kruipen we met deze film in de huid van het jongere familielid.

Elona Holmes 2

De avontuurlijke film werd zeer positief ontvangen voor kijkers. Daarmee was de verwachting altijd wel dat er een eventueel deel twee zou komen. Die verwachting komt nu uit. Er is door Netflix officieel bekendgemaakt dat er een tweede deel van Enola Holmes volgt. Wanneer en wat we precies kunnen verwachten is nog onbekend.

Het is in elk geval wel zo dat de cast terugkeert. Het personage van Holmes zal wederom vertolkt worden door actrice Millie Bobby Brown, bekend van Stranger Things. Ook Henry Cavill, bekend van The Witcher, keert terug. Juist deze actrice en acteur werden geroemd door hun bijdrage in de film.

De productie van deel twee is wederom in handen van Legendary. Harry Bradbeer regisseert deel twee en het script is in handen van Jack Thorne. De aankondiging van Netflix check je hieronder.