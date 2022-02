Yes! Sneller internet komt er voor iedereen aan

Goed nieuws, sneller internet komt er aan. Ja inderdaad, alweer. Maar dit is waarom het ook voor jou belangrijk is.

Snellere draadloze connectiviteit komt onze kant op. Eerst was daar Wi-Fi 6 en nu komt de volgende generatie er al weer aan. Wi-Fi 7 zal voornamelijk een upgrade krijgen in snelheid. Daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten.

Sneller internet

De snelheidsupgrade, dus hardware die de standaard ondersteunt, zal gegevens sneller dan ooit door de lucht kunnen vervoeren. Technisch gezien hebben we het over IEEE 802.11be, met de officiële Wi-Fi 7-naam die naar verwachting in de nabije toekomst zal worden aangekondigd.

De nieuwe standaard wordt beschreven als veelbelovend. Niet alleen hogere snelheden en meer bandbreedte, maar ook “veel meer revolutionaire veranderingen in Wi-Fi’. MediaTek belooft ondertussen dat de standaard een realistische vervanging zal zijn voor bekabelde Ethernet-verbindingen.

Veranderingen

Totdat de standaard daadwerkelijk is ingebed in de systemen, zijn sommige van deze specificaties waar we het over hebben onderhevig aan verandering. De korte samenvatting voor consumenten is dat meer apparaten voor een langere tijd toegang zullen hebben tot hogere snelheden.

Net als Wi-Fi 6E, gaat Wi-Fi 7 werken op de 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6 GHz-frequentiebanden en ondersteunt een overdrachtssnelheid tot een enorme 30 Gbps. Dit is een stuk meer dan dat het nu is. Maar zoals altijd is dit onderhevig aan allerlei (externe) factoren, dus meestal krijg je deze snelheid niet in je huis. Toch is het een sprong voorwaarts, waardoor jij zeker wel sneller internet via Wi-Fi zal krijgen.